الجالية الكردية في لبنان تستذكر الشهيدة زيلان

مراسم الاستذكار أُقيمت خلال اجتماع عقد في منطقة شويفات بالعاصمة بيروت، وزين مكان الاجتماع بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهيدة زيلان، ودينيز بويراز، وشهداء مجزرة قرية حلنج وغيرها من صور المناضلات.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئت رساله الشهيدة زيلان التي كتبتها قبل تنفيذها للعملية الفدائية.

ثم تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار آسيا عبد الله وقالت: "بداية أرحب بالحضور، ونستذكر اليوم في شخصية الشهيدة والمناضلة زيلان عموم شهداء الحرية والكرامة، لأن تضحياتهم أثمرت الكثير من المكتسبات للشعوب والمرأة بشكل خاص، وبنضالهن نسير اليوم على طريق الحرية، لذا فإن أعداء الحرية والسلام والديمقراطية يستهدفون المرأة المناضلة بشكل خاص في محاولة لكسر إرادة المرأة وضرب ثورتها".

وأردفت آسيا عبدالله: "الخطر اليوم لايستهدف المرأة فقط بل يهدد عموم الكرد وكردستان، لأن الفاشية التركية تهدف من وراء هجماتها على باشور وروج آفا ومحاولات الإبادة السياسية للكرد في باكور، إلى إبادة الكرد واحتلال عموم كردستان، لذا فالمرحلة تتطلب مزيد من الحذر والرفع من وتيرة المقاومة والنضال على كافة المستويات".

واختتم الاجتماع بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء، وتحي عملية الشهيدة زيلان.

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ANHA