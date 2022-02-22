الجالية الكردية في لبنان تساند الحملة الدولية المطالبة بحرية أوجلان

وأصدرت الجالية الكردية في لبنان بياناً إلى الرأي العام قرئ باسم الجالية من قبل خالد خالد وسط تجمع للعشرات من أبناء الشعب الكردي المقيمين في لبنان، والذي قال فيه:

"باسم الجالية الكردية في لبنان نعلن مساندتنا لنداء مبادرة العدالة الدولية للكرد إيماناً منا بأن تلبية هذا المطلب الإنساني والوجداني سيساهم في تعزيز الديمقراطية واستتباب الأمن والسلامة وسيساعد على تكريس حقوق الإنسان بصورة عامة وعلى تحقيق الحل السلمي للقضية الكردية بصورة خاصة كما أننا نحن أبناء وبنات الجالية الكردية في لبنان نرى أن الإصغاء إلى هذا المطلب الإنساني والوجداني يصب في خانة إطلاق المفاوضات السلمية الهادفة إلى حل المشاكل العالقة بين جميع الأطراف المعنية مما يؤدي إلى ترسيخ الاستقرار في عموم منطقة الشرق الأوسط نظراً لأن القضية الكردية هي قضية عالمية وإقليمية بقدر كونها قضية وطنية وقومية".

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ANHA