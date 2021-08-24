الجالية الكردية في لبنان تقيم مراسم عزاء لشهداء القصف التركي على تل تمر

ونظم حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار المراسم التي حضرها العشرات من أبناء الجالية الكردية في لبنان.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ألقى، بعدها، عبدالسلام أحمد كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، قدّم خلالها العزاء لأسر الشهداء في شخصية شهداء قفزة 15 آب.

وقال: "شهداؤنا قادتنا، والشهداء هم الذين يبنون الأوطان"، مستنكراً القصف التركي على تل تمر، منوهاً أن مناطق شمال وشرق وسوريا هي الأكثر أمناً وتوفيراً لمقومات العيش بحرية من باقي المناطق السورية.

كما شدد أحمد في سياق حديثه على أن "إرادة شعبنا أقوى من جميع مخططات الأعداء وأعمالهم"، في إشارة إلى التصعيد التركي الأخير في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

بعدها تحدثت عضوة مؤتمر ستار، زاخو شيار، واستذكرت الشهداء سوسن بيرهات، ريناس روج، عكيد كركي لكي، روبار حسكة وسيف الله أحمد، الذين استشهدوا في هجومين منفصلين شنتهما دولة الاحتلال التركي في الـ 19 من آب الجاري على تل تمر وطريق علي فرو الواصل بين قامشلو والحسكة.

وأشارت في حديثها إلى نضال وكفاح الشهيدة سوسن بيرهات، وجددت العهد بالسير على خطا جميع الشهداء، وحثت على ضرورة الوقوف في وجه الأعداء.

ومن جانبها، رحبت شقيقة الشهيدة سوسن بيرهات، جيهان محمد، بالحضور ، وقالت: "الشهداء باقون في قلوبنا، وذكّرت بقول القائد عن الشهداء (الشهداء هم قادتنا المعنويون)".

وبيّنت أن الشهيدة سوسن كانت عضوة في فرقة آكري للرقص، قبل أن تلتحق بصفوف ثورة الحرية، لتعود إلى سوريا مع انطلاقة الأزمة في البلاد، وتناضل من أجل تحقيق حياة حرة ديمقراطية.

لتنتهي المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي القائد عبدالله أوجلان.

(ش/ س ر)

ANHA