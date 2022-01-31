الجالية الكردية في لبنان تقدم العزاء لذوي الشهيد عمر محمد

وجرت مراسم العزاء في منزل ذوي الشهيد في العاصمة اللبنانية بيروت، وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء. ثم تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان شبال فتاح وقدم العزاء لذوي الشهيد وعموم الشعب الكردي وقال:" نعزي أنفسنا وشعبنا باستشهاد كوكبة من أبطالنا في حملة مطرقة الشعوب، ونتقدم بالعزاء لذوي الشهيد عمر محمد الذي قدم مع رفاقه ملاحم بطولية من أجل حماية شعبهم وإفشال المؤامرة التي حيكت بأيادي عدة أطراف ضد شعبنا في شمال وشرق سوريا".

وأكد فتاح أن حملة مطرقة الشعوب انتصرت بروح المقاومة العظيمة التي قدمها الشهداء والمقاتلون، وحموا المنطقة والعالم مرة أخرى من خطر مرتزقة داعش.

واختتم العزاء بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

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ANHA