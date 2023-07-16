الجالية الكردية في لبنان تحتفل بذكرى ثورة 19 تموز

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ألقاها عبر السكايب الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، بارك فيها الذكرى السنوية لثورة 19 تموز على جميع عوائل الشهداء وعلى شعوب المنطقة.

وذكر مسلم أن يوم انطلاق ثورة 19 تموز في روج آفا هو يوم تحقيق النصر وتحقيق آمال وأهداف الشهداء.

كما تطرق إلى المراحل التي مرت بها الثورة، والتضحيات التي قدمتها شعوب المنطقة في سبيل وصول الثورة إلى يومنا هذا. كما دعا إلى تصعيد النضال والمقاومة وحماية مكتسبات الثورة.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وفقرات من الرقص الفلكلوري قدمتها كل من فرقة ولاتي روجي وفرقة الشهيدة روجيندا.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورة وشعارات تحيي ثورة 19 تموز.

(كروب/ك)