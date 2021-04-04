الجالية الكردية في لبنان تحتفل بميلاد القائد عبد الله أوجلان

وتجمّع العشرات من أبناء الجالية الكردية في لبنان في عدة مناطق مختلفة للاحتفال بميلاد القائد عبد الله أوجلان.

حيث تمّ تزيين أمكنة الاحتفاليات بصور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء الحرية والأعلام والرموز الكردية، وإشعال الشموع، وعقد المشاركون في الاحتفاليات حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية، مرددين الشعارات التي تحيّي القائد.

وفي هذه المناسبة تحدّث أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان ومؤتمر ستار، حيث باركوا ميلاد القائد عبد الله أوجلان على الشعب الكردي وجميع الشعوب التوّاقة إلى الحرية، وبيّنوا أنّ ميلاد القائد عبد الله أوجلان هو ميلاد الشعب الكردي وهو يوم يدل على الحرية والعدالة.

كما تحدّثوا عن مسيرة النضال والكفاح للقائد أوجلان، التي انطلقت منذ ولادته في 4 نيسان من عام 1949 في قرية أمارا.

(إ)

ANHA