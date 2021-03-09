الجالية الكردية في لبنان تحتفل باليوم العالمي للمرأة

ونظم مؤتمر ستار ومجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بلبنان، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الثامن من آذار، يوم أمس الإثنين، وسط العاصمة بيروت.

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة العشرات من أبناء الجالية الكردية، فيما ارتدت النسوة المشاركات الزي الكردي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم ألقي بيان باسم مؤتمر ستار من قبل منار أحمد، جاء فيه "إننا في مؤتمر ستار وتحت شعار "نضالنا ضمان لثورة المرأة" نحتفل بالعام السادس والأربعين ليوم المرأة العالمي كيوم لانطلاقة المرأة من رحم الألم واللامساواة والظلم".

كما تطرق البيان إلى الكفاح الذي خاضته النساء عام 1857 في وجه النظام الديكتاتوري الأمريكي آنذاك، واعتصامهن للمطالبة بالتساوي في الأجور، وعدّ البيان هذا الكفاح "محطة تاريخية من محطات نضال المرأة".

ولفت إلى أن المرأة أثبتت للعالم أنه "مهما حاولت القوى الاستغلالية والفاشية دفنها، فإنها كالبذور التي تنبت من تحت الأرض وتمتد فروعها حتى تصل إلى كل امرأة في العالم وتخلد بذلك ميراثًا نضاليًّا تاريخيًّا".

تاليًا، ألقت رئيسة رابطة جين النسائية، بشرى علي، بيانًا باسم الرابطة، جاء في مستهله: "نستقبل يوم المرأة العالمي للعام الحالي 2021، بغبطة وسعادة كبيرتين، تنبعان من إصرارنا على مواصلة النضال العتيد الذي ابتدأته شقيقاتنا على مر تاريخ المنطقة والعالم أجمع".

وجددت الرابطة عهدها للشهداء، وقالت: "إننا وباسم رابطة جين النسائية ننحني إجلالًا لأرواح شهداء وشهيدات الحرية كافة، فإننا نجدد بهذه المناسبة عهدنا لهم ولهن على متابعة كفاحنا إلى أن نحقق أحلامهم/ن وطموحاتهم/ن في بناء مجتمع تسوده المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

بعدها، ألقي بيان باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بلبنان من قبل شريفان بكر، التي استذكرت فيه "بهذه المناسبة كافة الرفيقات اللواتي ضحين بأنفسهن في سبيل الحرية ودفاعًا عن حقوق المرأة، ومنهن الشهيدات هفرين وساكنة وآرين وهند وسعدة، وجميع الرفيقات في النضال والمقاومة، ونعاهدهن بالسير على خطاهن للوصول إلى النصر".

وتوجه البيان بالتهنئة إلى عموم النسوة في العالم، المدافعات عن القيم الإنسانية والديمقراطية في ساحات النضال، والحث على ضرورة أن تكون "كل أيام العام عيدًا للمرأة".

ثم ألقي بيان باسم رابطة نوروز الثقافية - الاجتماعية، من قبل ميديا علي، باركت فيه الرابطة "الثامن من آذار على كافة نساء العالم، المناضلات والعاملات والفلاحات والمعتقلات السياسيات والمقاتلات".

وتمنى البيان "أن يكون هذا العام عام التحالفات النسائية، عام الوحدة، وعام الانتصارات والانجازات العظيمة للتغلب على اللامساواة وعلى كافة أشكال التمييز والظلم والغبن".

وبعد ذلك ألقت ماري الدبس رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي، كلمة هنأت فيها جميع النساء في العالم وروج آفا خاصة، باليوم العالمي للمرأة.

وقالت: "نوجه تحية للنساء الكردستانيات اللواتي برهنّ أنهن البطلات في مواجهة داعش وكل الأعداء" معربة عن تضامنها معهن، إذ أفادت القول: "نحن معكن منذ البداية وسنبقى حتى النهاية، وسوف نتابع هذا التضامن من أجل الوصول إلى العدالة لكل الشعوب والشعب الكردي خاصة، وكل عيد المرأة وأنتم بخير".

أعقب ذلك حلقات الدبكة الكردية التي عقدها الحضور من النسوة والرجال على أنغام فرقة ولاتي روجي.

(س ر)

ANHA