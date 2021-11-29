الجالية الكردية في لبنان تحتفل بالسنوية الـ 43 لحزب العمال الكردستاني

تجمّع العشرات من الجالية الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وسط العاصمة اللبنانية بيروت للاحتفال بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقى العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي، سرحت جاولي، كلمة، قال فيها:"نبارك ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني على جميع عوائل الشهداء وشعبنا المناضل ورفاقنا المعتقلين في سجون الدولة التركية، وإننا نعاهد الشهداء بالسير على خطاهم حتى الوصول إلى الحرية والنصر".

بدوره، ألقى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد، كلمة بارك فيها ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني على الشعب"، مؤكداً لولا وجود PKK لما كان لنا ولاسم روج آفا أي وجود".

كما قرئ بيان باسم مؤتمر ستار في لبنان من قبل العضوة، سيلفا عبدو، باركت فيه ذكرى تأسيس الحزب على الشعب الوطني المقاوم وعوائل الشهداء ومقاتلي الكريلا في جبال كردستان، مؤكدة أن نضال وكفاح حزب العمال الكردستاني PKK)) نضال من أجل الحرية والديمقراطية والعيش بكرامة في أجزاء كردستان الأربعة وجميع شعوب المنطقة، بعيداً عن الإبادة والأنظمة الرأسمالية والديكتاتورية.

كما بارك عضو الشبيبة الثورية في لبنان، كردو بكر، خلال بيان، ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني، وأكد أن حركة حرية كردستان حاربت الإرهاب العالمي المتمثل بداعش عن العالم أجمع.

وتخلل الاحتفالية تقديم فرقة (ولاتي روجي) وفرقة الشهيدة آفستا للغناء العديد من الأغاني الفلكلورية والثورية والشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان.

(ف)

ANHA