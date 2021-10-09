الجالية الكردية في لبنان تدين المؤامرة الدولي على القائد عبدالله أوجلان

ويصادف اليوم 9 تشرين الأول، ذكرى المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي بدأت عام 1998 ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا بطرق مختلفة.

ولاستنكار تلك المؤامرة والمطالبة بحرية القائد أوجلان، اجتمع اليوم المئات من الجالية الكردية أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط رفع صور القائد أوجلان وترديد الهتافات التي تستنكر المؤامرة وتنادي بحرية القائد أوجلان.

وقرئ خلال الوقفة الاحتجاجية بيان باسم الجالية الكردية التي وصفت المؤامرة على أوجلان بأنها مؤامرة استهدفت الشعب الكردي وعموم شعوب الشرق الأوسط المطالبة بحريتها، وذلك لأن القائد أوجلان يناضل لمناهضة تلك الانظمة السلطوية والاستبدادية، وينادي بحرية الشعوب وتعايشها المشترك.

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ANHA