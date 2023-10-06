الجالية الكردية في لبنان تدعو الشعوب الصديقة لإبداء موقف من الهجمات التركية

تجمّع العشرات من الجالية الكردية في لبنان، للإدلاء ببيان استنكاراً لهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة منذ أول أمس على شمال وشرق سوريا والمرافق الحيوية فيها، وعلى مناطق الدفاع مديا.

وذكر البيان الذي قرئ من قبل أحد أبناء الجالية، خالد عفرين، أن دولة الاحتلال التركي الفاشية شنّت اليوم الخميس 5 تشرين الأول، هجمات جوية همجية متزامنة على مناطق الدفاع مديا والبنى التحتية والفوقية في شمال شرق سوريا.

ولفت البيان إلى أن هذه الهجمات التركية تتزامن مع اقتراب ذكرى المؤامرة الدولية "المشؤومة ضد القائد الكردي وفيلسوف العصر القائد عبد الله أوجلان، مع خروجه من سوريا في 9 تشرين الأول عام 1998".

وعدّت الجالية هذه الهجمات دلالة على "تشبث الدولة التركية بعنادٍ بسياسة الإبادة والصهر بحق الشعب الكردي أولاً، وشعب شمال وشرق سوريا ثانياً، بل وشعوب المنطقة جمعاء ثالثاً".

وتطرقت في بيانها إلى المزاعم إلى التركية بدخول منفذي العملية الفدائية في أنقرة من سوريا، بالقول: "إن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون في وزارة الخارجية ووزارة الحرب التابعتين لسلطة أردوغان بعد العملية التاريخية في أنقرة، هي محاولات لتشويه الحقائق وإعطاء المبررات للهجوم على مكتسبات الشعب الكردي وشعب شمال وشرق سوريا".

وأضافت: "يبدو أن السلطات التركية الفاشية تحاول من خلال ذلك التمويه على خسائرها الفادحة في عملية أنقرة الأخيرة من جهة، وتسعى من الجهة الثانية إلى تصدير أزماتها الداخلية وإضفاء الشرعية على هجماتها الهمجية على الشعب الكردي والشعوب التواقة إلى الحرية".

واستنكرت الجالية الكردية في لبنان بأشد العبارات "سياسة الإنكار والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي ضد شعبنا وأهلنا المسالمين في روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وأكدت "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الهجمات الجنونية التي تسير ضمن إطار سياسة الإبادة الجماعية، وترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تستهدف أبناء شعبنا الأعزال، من خلال قصف المجالات الحيوية بهدف القضاء على كل إمكانات الحياة، وتضييق الخناق عليهم لإجبارهم على الهجرة والنزوح، وتحقيق مطامعها في تكريس التغيير الديمغرافي على نحو أوسع، بغرض القضاء بشكل نهائي على المنجزات والمكتسبات التي انتزعها شعبنا بالدم وقدم تضحيات جسام ثمناً لها".

وطالبت الجالية في بيانها "التحالف الدولي والقوى الضامنة وكل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، أن تضغط على الدولة التركية لإيقاف هذه الحرب الشاملة، وأن تحاسبها وتحاكمها على جرائمها التي تنص عليها كل الاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية".

كما ناشدت "كل القوى الديمقراطية والشعوب الصديقة، التضامن مع شعبنا الكردي وشعب شمال وشرق سوريا بإبداء الموقف الصارم والواضح تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الأعزل".

(س ر)

ANHA