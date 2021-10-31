الجالية الكردية في جنيف تستذكر الشهيدين رزكار سرهلدان وزردشت سيسر

استذكرت الجالية الكردية في العاصمة السويسرية جنيف المقاتليْن في قوات الدفاع الشعبي رشيد جتين كايا (رزكار سرهلدان) ومحمد جفيك (زردشت سيسر), حسب وكالة فرات للأنباء.

‏ وأقيمت فعالية استذكار الشهيدين اللذين استشهدا عام 2015 في منطقة سرحد وغرزان نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي، في مركز المجتمع الديمقراطي الكردي ‎ (NCDK) ‎في العاصمة جنيف وانضم إليها، بالإضافة إلى عائلة الشهيد رزكار سرهلدان العديد من الكردستانيين، حيث وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح شهداء نضال حرية كردستان في شخص الشهيدين رزكار سرهلدان وزردشت سيسر.

كما تحدث الرئيس المشترك لمركز المجتمع الديمقراطي الكردي (NCDK) صالح ساغلام وقال: "تبنّي نضال الشهداء سيصبح الرد لتحقيق آمال الشهداء في قائد حر وكردستان حرة"، وبدورهم أوضح ذوو الشهيدين أنهم سيكونون على العهد بتحقيق آمال الشهداء، وبعدها عُرض شريط مصور عن نضال الشهيدين، وانتهت فعالية الاستذكار بترديد شعار "الشهداء لا يموتون".

(ف)