الجالية الكردية في بيروت تستذكر المناضلة شيلان كوباني ورفاقها

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي، يوم أمس، اجتماعًا في العاصمة اللبنانية، بيروت، لإحياء الذكرى السنوية الـ 16 لاستشهاد عضوة اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الديمقراطي ميساء باقي "شيلان كوباني"، ورفاقها الأربعة زكريا، جوان، فؤاد وجميل، الذين استشهدوا في الـ 29 من تشرين الثاني عام 2004 بمدينة الموصل العراقية، إثر مؤامرة حكيت من قبل عملاء حكومة دمشق والدولة التركية.

بدأ الاجتماع الذي حضره العشرات من الجالية الكردية في بيروت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، ألقاها الإداري في الحزب ببيروت خالد خالد، حيث تطرق في كلمته إلى نضال الشهيدة شيلان ورفاقها، وقال "ناضلوا ضد الظلم والاضطهاد، وكان هدفهم بناء مجتمع ديمقراطي".

ونوه خالد إلى أن هذه المؤامرة كانت استهدافًا لإرادة الشعب، وأضاف "المؤامرة ضد الشعب الكردي وكافة مكونات المنطقة مستمرة، ولهذا نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي سنصعّد نضالنا في وجه هذه المؤامرات، وضد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الكردي من ظلم واضطهاد وتغيير ديمغرافي وقتل وخطف، ونجدّد عهدنا بالسير على خطا الشهداء حتى الوصول إلى الحرية والنصر".

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء، وتعاهد بالسير على خطاهم.

(د ج)

ANHA