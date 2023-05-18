الجالية الكردية في بيروت تحيي يوم الشهداء وتستذكر الشهيد أحمد

مراسم الاستذكار أقيمت عند ضريح الشهيد سمير علي حسن الاسم الحركي أحمد، 1985 ، الذي استشهد في أكاديمية الشهيد معصوم قورقماز في لبنان.

المراسم شهدت كلمة لرئيس رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية في لبنان وشقيق الشهيد أحمد، جمال حسن، الذي استهلها باستذكار شهداء الحرية وقال: "كان هدف الشهيد واضحاً وهو حماية شعبه ورفاقه، وخدم في درب النضال".

مشيراً إلى خصاله التي تمتع بها خلال نضاله ومع من حوله .

ويعرف الـ 18 من أيار بيوم المقاومة والنضال الثوري للشعب التركي والكردستاني، وقد أعلنته حركة التحرر الكردستانية التي كبرت على هذا الإرث، يوماً للشهداء.

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