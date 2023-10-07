الجالية الكردية في النمسا تندد بهجمات الاحتلال التركي

تجمّع أبناء الجالية الكردية في العاصمة النمساوية فيينا أمام مبنى البرلمان للمشاركة في اعتصام مندد بهجمات الاحتلال التركي.

وشارك في الفعالية الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، كما رفع المشاركون أعلام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، مرددين شعارات تطالب بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار ألقى كلمة خلال الفعالية، قال فيها: "هناك مؤامرة تستهدف شعب شمال وشرق سوريا، وتتمثل بهجمات الإبادة التي تنفذها دولة الاحتلال التركية. يراد من هذه المؤامرة النيل من إرادة شعب المنطقة. هذا الهجمات التي ينفذها أردوغان وحزبه لن تنجح في إيقاف ثورتنا".

وأضاف: "أهالي شمال وشرق سوريا يخوضون مقاومة كبيرة في مواجهة هذه الهجمات، ومهما فعلنا في الخارج فإنه لن يوفي حق هذه المقاومة".

ثم جاب المشاركون شوارع المدينة، وسط ترديد الشعارات المنددة بهجمات الاحتلال التركي والتي تحيّي وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

(ك)

ANHA