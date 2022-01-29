الجالية الكردية في النمسا تحيي ذكرى شهداء مقاومة الحسكة

وأقيمت المراسم بدعوة من منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي في النمسا، وشارك فيها العشرات من أبناء الجالية الكردية وذوي الشهداء.

عضو منظمة النمسا لحزب الاتحاد الديمقراطي عمر ملا محمود تحدث خلال المراسم عن المقاومة البطولية التي أبداها مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية "ضد قوى الظلام في سجن الحسكة" وعن بطولة "الشهداء الذين رسخوا مبادئ الوطنية والمقاومة البطولية ضد المرتزقة".

كما ألقى عضو مجلس سوريا الديمقراطية في النمسا الدكتور صبري عمو كلمة عن بطولات مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وتضحيات الشهداء التي أفشلت "المؤامرة الدنيئة ضد شعوب المنطقة".

وخلال المراسم أكد ذوو الشهداء على التمسك بميراث الشهداء والمضي قدماً على طريق الشهداء حتى نيل الشعب الكردي حقوقه المشروعة.

(كروب/ك)