الجالية الكرديّة في لبنان تطالب بالكشف عن وضع القائد أوجلان

وانطلقت الجالية الكردية في لبنان في مسيرة من ساحة بشارة الخوري في بيروت وصولاً إلى مقرّ مفوضية الأمم المتحدة، رافعين صور القائد عبد لله أوجلان ولافتات تطالب بحريته، مرددين الشعارات التي تحيي القائد أوجلان.

وبعد وصول المشاركين في المسيرة إلى مفوضية الأمم المتحدة، وقفوا دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان جاء في نصّه:

"إنّنا نرى مثل هذه الأنباء التي يتم نشرها بين فترة وأخرى بشكل متعمّد وممنهج تدخل في إطار الحرب الخاصّة، التي تعدّ الدولة التركية الفاشية خبيرة بها بامتياز".

وأكّد البيان: "أنّ صحة القائد عبد الله أوجلان تمثّل صحة كافّة أبناء وبنات الشعب الكرديّ، فهو رمز القضية الكردية، ومفتاح حلّها، وصمام أمانها".

وطالب البيان: "بهذه التظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي ننظّمها اليوم، نطالب الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، الالتزام بمسؤولياتها والوقوف في وجه ممارسات الدولة التركية بحقّ القائد أوجلان".

وبعد قراءة البيان ألقى الممثل الأرمني في لبنان حامو موسكفيان، كلمة قال فيها: "إنّ العدو يحاول بكل قوته وكل ما يملك إبعادنا عن القائد أوجلان وفكره وفلسفته، ولكن نحن متمسّكون بالقائد وسائرون على نهجه".

ومن ثمّ انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيي القائد أوجلان.

(إ)

ANHA