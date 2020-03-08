الجالية الكرديّة في لبنان تحتفل بعيد المرأة

وحضر الاحتفاليّة المئات من أبناء الجالية الكردية في لبنان والعشرات من النّساء، وبمشاركة إداريّات في مؤتمر ستار ورابطة نوروز الثّقافية الاجتماعيّة، وذلك في إحدى الصّالات الّتي زيّنت بصور شهيدات الحرّية، وصورة القائد عبد الله أوجلان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقيت عدّة كلمات، كانت أوّلها لمنسّقية مؤتمر ستار آسيا عبد الله الّتي باركت 8 آذار على جميع نساء العالم وكافّة شهيدات الحرّيّة والكرامة، أمثال هفرين وأمارا وآرين وأفيستا والأم عقيدة، وغيرهنّ من المناضلات اللّواتي قدّمن التّضحيات لتحرير المرأة والشّعب، وأكّدت أنّه بفضل نضال وتضحيات الشّهيدات والمقاومة البطوليّة التي أبدتها المرأة المقاتلة بوجه المجموعات المرتزقة والاحتلال التّركيّ باتت المرأة الكرديّة والنّساء في شمال وشرق سوريا رمزاً للمرأة الحرّة لكافّة نساء العالم.

وبعدها ألقت رئيسة رابطة نوروز الثقافيّة الاجتماعية حنان عثمان كلمة باركت فيها عيد المرأة على جميع النّساء والقائد عبد الله أوجلان، وقالت: "هذا اليوم هو يوم مبارك، نحيي فيه صوت المرأة الحرة في جميع العالم، وهو ليس يوماً للاحتفال به فقط، بل يوم لاستذكار كافّة الشّهيدات والمناضلات اللّواتي بفضلهنّ وصلت المرأة إلى هذا المستوى من نيل حرّيتها واحتفالها بكلّ حرّية بيومها العالمي، وإنّنا وفي هذا اليوم، لنجدّد لكافّة المناضلات العهيد بمواصلة نضالهنّ، حتى نيل كافّة النّساء لحقوقهنّ وحرّيتهنّ".

وبعد الانتهاء من الكلمات، بدأت الاحتفالية بتقديم كلّ من فرقة "ولاتي روجي" للغناء، عدداً من الأغاني الثورية، كما قدّمت الفنّانة أفين بوطان أغاني عن المرأة والثّورة، واختتمت بتقديم فرقة الشّهيد ايلان للرّقص عروضاً راقصة على وقع الأغاني الثّوريّة، حيثُ شارك كافّة الحضور بعقد الدّبكات على وقعها.

(ش ف/ل)

ANHA