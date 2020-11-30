الإيزيديون يتظاهرون ضد اتفاق هولير - بغداد

وشارك في التظاهرة مئات الإيزيديين وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

تجمع المتظاهرون أمام البيت الإيزيدي في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهيد زكي شنكالي وأعلام البيت الإيزيدي ولافتات كتب عليها "صون المرأة الشنكالية صون كرامة المرأة".

وجابت المظاهرة شوارع الحي الرئيسة، وسط هتافات تحيي مقاومة شنكال وترفض سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفي ساحة بلدية القسم الغربي وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة البيت الإيزيدي روشين موسى، باللغة الكردية، ورانيا جعفر باللغة العربية.

وعبّر البيت الإيزيدي عن رفضه " الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية"، وعدّ الاتفاق" استهدافًا للإدارة الذاتية".

وحذّر البيت الإيزيدي من أن الاتفاق" قد يُفسح المجال لمجازر جديدة بحق الإيزيديين".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال.

(ح م/م)

ANHA