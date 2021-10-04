الإيزيديون يخرجون مرة أخرى لمنع دخول قوات PDK إلى شنكال

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها من قضاء شنكال، فإن قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، حاولت اليوم الدخول إلى قضاء شنكال، إلا أن الإيزيديين اجتمعوا في مداخل القضاء في قرية كوهبل ومنعوا مرورهم.

وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال قد أصدرت يوم أمس بياناً قالت فيه إن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول إدخال قواته إلى شنكال بحجة الدعاية الانتخابية، معربة عن رفضها القاطع لهذا الأمر، وأكدت أن هذه المحاولة "جزء من الاتفاقية المناهضة لشنكال".

وفي يوم السبت 2 تشرين الأول الجاري، اجتمع أهالي في مداخل قضاء شنكال، بناحية سنوني على طريق (تربكا)، وأقاموا الحواجز لمنع مرور قوات الديمقراطي الكردستاني.

في حين توجهت المئات من الأمهات الشنكاليات والأهالي إلى قرية بورك، المؤدية إلى مزار شرفدين لمنع قوات PDK من الدخول إليه.

وأدى رفض الإيزيديين ومقاومتهم، إلى تراجع القوات عن الدخول إلى شنكال ولكن تلك القوات كررت محاولتها دخول شنكال.

(سـ)

ANHA