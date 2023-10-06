يؤدي الإيزيديون الذين وصلوا إلى مزار لالش في قضاء شيخان بدهوك في جنوب كردستان، من أجزاء كردستان الأربعة والدول التي يتواجدون فيها في العالم، في 6 تشرين الأول من كل عام، طقوس عيد "جما" (الحج).

وتوجهت أمس مجموعة مؤلفة من 104 إيزيدياً وإيزيدية من شمال وشرق سوريا للمشاركة في طقوس العيد، عبر معبر سيمالكا الحدودي إلى مزار لالش المكان الأكثر قدسية لدى الديانة الإيزيدية لأداء طقوس العيد التي تستمر7 أيام على التوالي.

وفي أيام العيد الـ 7، يردد رجال الدين التراتيل الدينية وفي مساء كل يوم منه يتم تأدية مراسم "سما" الدينية من قبلهم.

وخلال أيام العيد ووفق طقوسه يقصد الإيزيديون "كانيا سبي" (نبع مياه مقدسة)، ويتطهرون به بالإضافة إلى قصد عدد من الأماكن المقدسة ضمن مزار لالش والتبرك بها.

(سـ)

ANHA