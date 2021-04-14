الإيزيديون يحتفلون بعيد الأربعاء وسط تدابير وقائية والامتناع عن التجمعات

يُصادف اليوم 14 نيسان، عيد رأس السنة الإيزيدية، ويحتفل به الإيزيديون في الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي (الكرمانجي).

وبحسب الديانة الإيزيدية، فالعيد يرمز إلى نشوء الأرض وبداية الخليقة، من طقوسه المعروفة تلوين البيض، وترمز البيضة إلى الكرة الأرضية التي ازدهرت الحياة فيها بعد نزول طاووس ملك إليها.

ونظرًا لإجراءات الحظر الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، فقد اقتصرت احتفالات الإيزيديين في مناطق شمال وشرق سوريا، على أداء طقوس العيد في المنازل، والابتعاد عن مظاهر التجمع والاحتفالات الكبيرة.

هذا وكان الإيزيديون يحتفلون بعيد الأربعاء الأحمر، في الأعوام السابقة، بالخروج إلى الطبيعة وإقامة احتفالات كبيرة، وهذا ما تم إلغاؤه هذا العام، بعد إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الحظر الكلّي نتيجة الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

فارس شمو، وهو أحد وجهاء الإيزيديين في إقليم الجزيرة، هنّأ جميع الإيزيديين بمناسبة العيد وقال إنّهم لم يحتفلوا بالعيد هذا العام كما اعتادوا عليه في السنوات السابقة، وأكد التزامهم بقرار الحظر الكلّي المفروض في شمال وشرق سوريا.

شمو أكد أنّ العيد هو عيد للسلام والمحبة، وبداية عام جديد.

(ك إ/ك)

ANHA