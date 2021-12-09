الإيزيديون يدفنون رفات 41 شخصاً قتلهم داعش في مجزرة عام 2014

وكانت فرق حكومية ودولية متخصصة بالبحث عن المقابر الجماعية والكشف عنها، عثرت على 18 مقبرة جماعية لأهالي قرية كوجو، قتلوا على يد مرتزقة داعش بتاريخ 15 آب 2014، بعد 12 يومًا من هجوم المرتزقة على قضاء شنكال.

وبتاريخ 6 شباط من العام الحالي نقل رفات 104 من الضحايا إلى مقبرة القرية التي خصصت لهم في قرية كوجو بعد التعرف على هوياتهم.

واليوم أقيمت مراسم دينية لدفن رفات 41 شخصاً آخر ممن تم التعرف على هوياتهم، حيث شارك فيها بابا شيخ (رئيس المجلس الروحاني الإيزيدي والمرجع الديني الإيزيدي الأعلى في العالم)، مع عدد من رجال الدين الإيزيديين وممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية، وحركة المرأة الإيزيدية وممثلون عن المؤسسات المدنية، إضافة إلى الآلاف من أهالي قضاء شنكال ومسؤولون عراقيون.

وتم دفن رفات الضحايا في المقبرة الخاصة، التي أنشئت في القرية باسم "مقبرة ضحايا كوجو".

ويذكر أن أكثر من 900 شخص من القرية اختطفوا من قبل داعش، حُرّر منهم حتى الآن 663 شخصًا، فيما بقي مصير 140 آخرين مجهولًا، بينهم 90 امرأة إيزيدية.

(سـ)

ANHA