الإيزيديون يبدؤون أيام صوم إيزي

ويعتمد الإيزيدييون على التقويم الشرقي" الكرمانجي" في تحديد أيام صومهم ومناسباتهم، وتعدّ أيام صوم إيزي من الأيام التي تحمل معنىً قدسيًّا وروحيًّا خاصًّا لدى الإيزيديين، حيث يتضرع من خلاله الإيزيدييون لله " إيزي".

وتسبق صوم إيزي 6 أيام من الصوم، تُقسم على 3 أيام في كل أسبوع" القسم الأول يسمى صوم شيشمس، والثاني صوم خودان"، لكنها ليست فرضًا على كافة الإيزيديين.

وبحسب ميثولوجية الديانة الإيزيدية، فإن أيام الصوم تأتي من أجل أن يقصر الليل ويطول النهار، حيث يعدّ الإيزيديون الليل والنهار دلالة على الخير والشر، ويمتنعون عن الأكل والشرب من لحظة بزوغ الشمس إلى مغيبها.

أوريفان منان، عضوة الاتحاد الإيزيدي لمقاطعة عفرين، هنأت الإيزيديين في كل مكان بصوم إيزي، وتمنت أن يعم السلام في العالم، وقالت: ننشر المحبة والتسامح، كوننا شعب مسالم يحب السماح والخير.

(ل ش/سـ)

ANHA