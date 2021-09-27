الإيزيديون في شنكال يعبّرون عن دعمهم لمرشح PADE  في الانتخابات النيابية

تجري الاستعدادات في العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية في الـ 10من تشرين الأول المقبل، لانتخاب مجلس النواب العراقي.

حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، يستعد لخوض الانتخابات، بمرشحه، الشيخ سمير درويش، وفق (التسلسل 32 للدائرة 3 شنكال).

وخلال احتفالية أقيمت في ناحية سنوني لدعم الحزب في الانتخابات، عبّر إيزيديون من شنكال عن تأييدهم لمرشح الحزب، ودعوا للتصويت له، وضمان وصول صوت المجتمع الإيزيدي إلى مجلس النواب العراقي.

خوديدا إلياس، عضو مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، أشار إلى أن حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، يمثّل الإيزيديين الذين عانوا من ويلات المجازر والقتل.

'فوز مرشح PADE ضمان لعدم تكرار سيناريو المجازر'

إلياس قال في لقاء مع وكالتنا: "الجميع يعلم ما حدث بحق الإيزيديين في شنكال والعراق عامة، في عام 2014 وقبله أيضاً، ولضمان عدم تكرار تلك السيناريوهات، يجب أن نضمن أن من يمثلنا في البرلمان، سيوصل صوتنا للرأي العام والحكومة، ويعمل على خدمتنا، وتحصيل حقوقنا في العراق".

وأضاف: "نحن على ثقة بالشيخ سمير درويش، بأنه سيخدم المجتمع الإيزيدي، على خلاف كافة الدورات الانتخابية المنصرمة التي لم تحقق أي مكسب للإيزيديين في العراق.

'يجب أن يكون الهدف تغيير واقع الإيزيديين وصوتنا يحدد مستقبلنا'

خوديدا إلياس، وفي تتمة حديثه تابع: "أي مرشح يفوز، عليه أن يضع نصب عينيه تغيير واقع الإيزيديين في العراق، وأن يسعى لتحصيل حقوق المجتمع الإيزيدي في كافة المحافل، لا أن يخدم مصلحته الشخصية ومصلحة حزبه".

ودعا للتصويت لمن هو أفضل ويرسم مستقبلاً مغايراً على ما مرّ به الإيزيدييون، وقال: "صوتنا أمانة، وهو من سيحدد مستقبلنا".

ومن جانبها دعت الشابة دلال إيزيدي، الفئة الشابة الإيزيدية لاختيار من يمثّلهم ويمثّل تطلعاتهم في الحصول على مستقبل أفضل للشباب في العراق.

'الشبيبة نواة تطوير المجتمع'

ونوّهت إلى أن البرنامج الانتخابي للشيخ سمير، يدعم الفئة الشابة، ويؤكد على أنهم نواة تطوير المجتمع وقوة الدفع لتحقيق أهداف أفراده.

دلال إيزيدي تطرقت في حديثها إلى ما حصل في 2014، وترك القوات العراقية وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لشنكال دون حماية، وأكدت أن كل ذلك حدث لأن الإيزيديين لم يملكوا من يمثّلهم في المحافل الرسمية.

'الإيزيديون يملكون الوعي الكافي لاختيار من يمثّلهم'

عمر قاسو، من أهالي قرية كوهبل في قضاء شنكال، شارك في الاحتفالية، وأكد في حديثه خلال لقاء وكالتنا معه، أن الإيزيديين يملكون الوعي الكافي لاختيار من يمثّلهم في مجلس النواب العراقي.

وقال: "لذا التفّوا حول الشيخ سمير، مرشح حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، لأننا واثقون من أن الحزب تأسس لخدمة المجتمع الإيزيدي".

(سـ)

ANHA