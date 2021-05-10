الإيزيديون المُهجّرون ينددون بالهجمات التركية على جنوب كردستان

وتجمّع العشرات من أعضاء اتحاد الإيزيديين والمؤسسات والاتحادات، رافعين أعلام اتحاد الإيزيديين أمام مركز الاتحاد في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وجاء في بيان قرئ باللغتين الكردية والعربية، من قبل كل من عضوة اتحاد الإيزيديين أوريفان منان والرئيس المشترك للاتحاد مصطفى "هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع (زاب-متينا-آفا شين) بتاريخ 23 نيسان، جاءت في تاريخ ارتكاب العثمانيين إبادة جماعية بحق الأرمن".

ولفت البيان إلى توغل جيش الاحتلال التركي في جنوب كردستان "وإحكام قبضته على تلك الجغرافيا وانتشار عشرات القواعد العسكرية بهدف إحداث التغيير الديمغرافي والإبادة والاستيلاء على ثروات المنطقة".

اعتبر البيان حبس مياه الفرات عن سوريا وقطع مياه الشرب عن مقاطعة الحسكة "أعمالًا منافية للأخلاق".

وندد البيان في ختامه وبأشد العبارات بهجمات جيش الاحتلال التركي على جنوب كردستان ومناطق الدفاع المشروع وانتهاكه الصارخ لكل الأعراف الدولية والإنسانية بقطعه المياه عن شعب شمال وشرق سوريا.

(م)

ANHA