الإتحاد الرياضي في دير الزور ينهي فعالية بطولة كمال الأجسام الأولى في المنطقة

وتعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها التي تقام في دير الزور منذ أعوام وشارك فيها 7 لاعبين بعد 4 أشهر من التدريبات المتواصلة تحت إشراف الإتحاد الرياضي العام.

وحضرها أعضاء الاتحاد الرياضي العام وممثلين عن حزب سورية المستقبل وعدد من رياضيي المنطقة.

وبعد العروض الجسدية التي قدمها المشاركون تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

الإداري في لجنة الشباب والرياضة في مجلس دير الزور المدني نوري الجاويش أوضح أن هناك العديد من عشاق رياضة كمال الأجسام في مناطق دير الزور وهم قادرون على المشاركة في أي بطولة تقام في مناطق شمال وشرق سوريا.

كما شكر قاسم حسن العساف الاتحاد الرياضي في دير الزور على الفرصة التي منحها للاعبين في إعادة بناء أجسامهم وتدريبهم وإحياء رياضة كمال الأجسام التي يعشقها الكثيرون.

(م)

ANHA