الإطار التنسيقي: وقوع عمليات سرقة ممنهجة للأصوات في الانتخابات العراقية

وأعلن بيان للإطار التنسيقي العراقي "عن توفر الأدلة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات العراقية، والذي يبيّن بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة استعرض بعضًا منها في اجتماعه الأخير الذي حضرته جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، حيث طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي؛ للاستماع إلى الاعتراضات التي سجلها الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات، وقدم الإطار شرحًا مفصلًا مدعومًا بالأدلة والإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية، والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها، وأكد الإطار على المضي في المسار القضائي في الطعن بهذه النتائج وكل ما يتعلق بها، والاستمرار في العمل وفق جميع الفعاليات التي كفلها الدستور".

(د ع)