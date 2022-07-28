الإطار التنسيقي: رغم أحداث أمس.. ماضون في تشكيل حكومة برئاسة السوداني

قال القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي في تصريح لوكالة المعلومة العراقية، إن "أحداث يوم أمس واقتحام المباني الحكومية في المنطقة الخضراء لم يكن يحصل لولا وجود ضوء أخضر من قبل الحكومة، مؤكداً أن الأحداث أشارت إلى وجود أجندة سياسية واضحة".

وأضاف العتبي أنه "على الرغم من كل مجريات يوم أمس، إلا أن الإطار لا يزال متمسكاً بمرشحه السوداني لرئاسة الوزراء، ولن يعرقل اقتحام الخضراء تشكيل الحكومة المقبلة؛ لأننا أمام مسؤولية وطنية لإنقاذ العملية السياسية".

وأشار إلى" أغلب القوى السياسية في العراق دعمت ترشيح السوداني وهذا دليل آخر على أن اختيار الإطار كان في محله مؤكداً أن أي محاولات عرقلة تشكيل الحكومة خطأ فادح، سيضر بالعملية السياسية ومصالح ملايين العراقيين".

وكان قد اقتحم المئات من العراقيين يوم أمس، مبنى مجلس النواب العراقي، خلال تظاهرة دعا إليها أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وبعد نحو ساعتين من دخولهم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة، مناصريه إلى الانسحاب، قائلاً: "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد أرعبتم الفاسدين.. عودوا إلى منازلكم سالمين". وإثر هذه الدعوة، بدأ المتظاهرون على الفور الانسحاب تدريجياً من مبنى مجلس النواب.

(م ش)​​​​​​​