الإشادة بتضحيات HPG في عزاء المقاتلة آلاء ديمان

قدّم المئات من أهالي إقليم الفرات، واجب العزاء لذوي الشهيدة المقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي، آلاء منذر ديمان، خلال مراسم نُظّمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، في حي الشهيد مورو بمدينة كوباني.

واستشهدت المقاتلة دلشين شيخو، آلاء منذر ديمان، في 3 حزيران الماضي، خلال تصديها لهجوم جيش الاحتلال التركي في محيط ناحية لجة التابعة لمدينة آمد بباكور كردستان.

وخلال المراسم، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء، عائشة أفندي كلمة، قالت فيها: "ننحني إجلالاً للشهداء ونعاهد على النضال في سبيل تحقيق أحلامهم وأمانيهم حتى النهاية".

ثم ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح نوح، كلمة قال فيها: "حان الوقت للانتقام لشهدائنا وشهيداتنا، فالانتصارات والمنجزات التي تحقّقت في المنطقة تمّت بفضل مقاومة الشهداء، وليدرك العدو جيداً، أننا سنسير على خطا شهدائنا حتى النهاية، وسنواصل اتباع نهجهم ونحافظ على منجزاتنا".

واوضح عضو قيادة قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات، شيرو مصطفى "نتعهّد بالسير على خطا شهدائنا وتحقيق أحلامهم وأمنياتهم".

(أ ش/ر)

ANHA