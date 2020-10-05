الإرياني يدعو المجتمع الدولي للتدخل ووقف الحصار عن تعز

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني القصف المتواصل الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثية التي تتلقى دعمها من إيران، بالأسلحة الثقيلة على مدينة تعز والذي يستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين على حد وصفه.

واعتبر الإرياني أن ما تمارسه الجماعة من قصف للأحياء السكنية بمدينة تعز "يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي لأبناء المحافظة" الذين تصدوا للحوثيين.

واستغرب الوزير اليمني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث إزاء ما وصفها بـ "الجرائم والانتهاكات" التي قال إنها ترقى لمرتبة "جرائم الحرب".

وطالب الإرياني بتدخل فوري وفاعل للضغط على الحوثيين "لوقف جرائمهم وانتهاكاتهم" على حد وصفه، ورفع الحصار عن محافظة تعز تنفيذاً لاتفاق السويد.

وفي ذات السياق، ناقش السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، يوم الأحد، التقدم المحرز في تنفيذ "اتفاق الرياض".

وجاء ذلك في لقاء بينهما عبر الاتصال المرئي، جرى خلاله التأكيد على دعم السعودية جهود غريفيث للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

(ش ع)