الإقبال على شراء المواشي مع حلول عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يصادف 28 حزيران الجاري، بدأت أسواق الماشية تكتظ بالأهالي؛ لشراء الأضاحي.

وتعتبر الأضحية صبيحة عيد الأضحى من السنن النبوية الشريفة التي يعمل بها المسلمون في شمال وشرق سوريا، لذلك شهدت أسواق الماشية إقبالاً كبيراً عليها.

المواطن فاضل الحمود، يرى أن الإقبال على شراء المواشي ازداد خلال هذه العام، حسب ما يشهده في السوق عن الأعوام الماضية، وقال: "لكن نشهد ارتفاعاً في أسعارها"، ويعتقد بأنه قد تكون لاقتراب العيد، وتزايد الطلب على الأضاحي، مضيفا: "على الرغم من ذلك هناك إقبال كبير أيضاً".

ويصل سعر الرأس الواحد من الغنم من مليون إلى مليون و300 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة للكبش فيصل سعره من 3 ملايين إلى 7 ملايين، حسب جودته وحجمه، وفقاً للدلّال في سوق الحديدية بناحية الشدادي، أحمد الصالح.

(م ح)

ANHA