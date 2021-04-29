الإنقاذ الدولية: معدّات فحص كورونا ستنفد في شمال وشرق سوريا والأمور نحو الأسوأ

وقالت ميتسي باسويل من لجنة الإنقاذ الدولية في بيان إن "القدرة على إجراء الفحوصات في شمال شرق (سوريا) لم تكن يوماً كافية، وقد تنعدم تماماً الآن".

وأوضحت المنظمة أن المختبر الوحيد الذي يتم فيه إجراء الفحوصات ومقره مدينة قامشلو، "قد يضطر إلى وقف فحوصات كوفيد-19 خلال أقل من أسبوع جراء النقص الخطير" في معدات الفحص.

واعتبرت أنّ ذلك سيكون "له تداعيات خطيرة (...) مع عدم تمكن العاملين الطبيين من تحديد أي إصابات جديدة، وتعقب مسار (المرض) أو حتّى إدراك حقيقة انتشار المرض".

وأوضحت باسويل أن "نخشى أن تذهب الأمور نحو الأسوأ".

وتسلّمت حكومة دمشق الأسبوع الماضي أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مؤلفة من 203 آلاف جرعة، سيخصص جزءاً منها إلى مناطق شمال شرق سوريا، التي لم تتلقّ شيئاً حتى الآن في ظل غياب برنامج محدد لإيصالها.

ومطلع العام الماضي، قلّص مجلس الأمن الدولي نقاط عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا واختصرها بمعبر حدودي واحد مع تركيا في شمال غرب البلاد. واستبعد بضغط من روسيا معبر تل كوجر الحدودي، ما حال دون إيصال الإمدادات الصحية الضرورية إلى شمال شرق سوريا وفاقم الحالة الإنسانية والصحية.

(ي ح)