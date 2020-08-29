الإمارات تُلغي قانون مقاطعة إسرائيل تمهيدًا لبدء العلاقات الثنائية

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر اليوم السبت مرسومًا بإلغاء القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء، يأتي المرسوم ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، عبر وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

وقالت: "يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته".

وأضافت "كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والإتجار بها".

وفي 13 آب/أغسطس الجاري، توصلت كل من إسرائيل والإمارات إلى اتفاق سلامٍ برعاية أمريكية.

(ع م)