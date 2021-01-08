الإمارات تعلن إعادة فتح مجالاتها البرية والبحرية والجوية مع قطر

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خالد عبد الله بالهول، اليوم الجمعة، إن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطر، بموجب البيان الصادر في 5 حزيران/ يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وأوضح عبد الله بالهول أن "بيان العلا" يعد "إنجازًا خليجيًّا وعربيًّا، يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه"، على حد تعبيره، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأشار بالهول إلى أن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في الدولة بهذه الإجراءات، التي سيبدأ تفعيلها اعتبارًا من 9 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأضاف بالهول أن الإمارات "ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى، من خلال المحادثات الثنائية".

وكانت السعودية وقطر قد اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما، اعتبارًا من مساء الإثنين الماضي.

ووقّع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وجاء في نص البيان، "الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نصّ عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولًا إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، حيث أشاد بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدًا على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.

(د أ)