وصلت إصابات كورونا في العالم إلى أكثر من مليوني وربع المليون مصاب، وعدد وفياته إلى ما يقارب المئتي ألفاً، واستدعى الأمر إلى تشديد الحظر والالتزام بالحجر الصحي المنزلي كإجراء احترازي لضمان سلامة الأهالي ودرء تفشي الفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا.

ومع اقتراب شهر رمضان تكاد تخلو شوارع ناحية الشدادي وسوقها من المتبضعين تحضيراً لشهر الخير والبركة، حيث من المعروف أن الأهالي يقومون بالتسوق والتبضع قبل حلول رمضان بأسبوع على الأقل وتأمين بعض الحاجات الأساسية، إلا أن هذا العام مختلف عن الأعوام المنصرمة بسبب فيروس كورونا حيث الأسواق شبه خالية.

المواطن باسم العزيز، أشار إلى الدور الذي لعبه فيروس كورونا وانتشاره في العالم وحصده لأرواح البشر، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته مما تسبب في إضعاف حركة السوق المحلية، وقلة في البضائع وارتفاع في الأسعار بدءاً من المواد الغذائية وصولاً إلى الخضروات وغيرها.

ونوه العزيز، أن العادات جرت في ناحية الشدادي أن يكون التحضير لرمضان قبل أسبوع من قدومه على الأقل في السنوات السابقة، فيكون السوق نشطاً بشكلٍ غير طبيعي عكس هذا العام، فالسوق خالٍ والمتبضعون أعدادهم قليلة وأسعار السلع لا تساعد على الشراء والتحضير لرمضان.

ومن جانبه لفت المواطن باسم الشويخ، إلى خلو السوق من الباعة الجوالين الذين يبيعون التمور والمواد الخاصة برمضان عادة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الإدارة الذاتية لمواجهته، فضلاً عن ذلك الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية".

ويذكر أن دور الإفتاء أصدرت عدة فتاوى تقضي بإقامة الصلوات في البيوت كإجراء احترازي وخصوصاً صلاة التراويح في رمضان.

(هـ ن)

ANHA