الإفراج عن 22 نزيلاً في سجن الرقة استناداً للمادة 126

في سياق استمرار الإدارة الذاتية، في الإفراج عن السجناء ممن دخلوا الربع الأخير من محكوميتهم، أطلق اليوم، مكتب العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بناء على قرار مجلس العدالة الاجتماعية سراح عدد من نزلاء سجن الرقة المركزي.

وتنص المادة 126 من قانون العقوبات العام على "وقف الحكم النافذ للمحكوم الذي قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته وثبت صلاحه بكتاب من إدارة المركز الذي يقضي فيه فترة عقوبته".

وخلال الإفراج عن النزلاء ألقيت كلمة باسم مجلس الرقة المدني، من قبل الرئيس المشترك للمجلس، الشيخ محمد نور، شدد فيها على ضرورة أن يكون المفرج عنهم أفراداً فاعلين في هذه البلد، وعدم الانجرار وراء الأعمال التي تضر الآخرين.

وباركت الرئيسة المشتركة لمكتب العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كفاء سنجار، حلول عيد الفطر السعيد وخروج السجناء، وقالت: "بعد النظر في حسن سلوك كل فرد تم الإفراج عنهم وفق قرار مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، ونتمنى أن تكون الفترة التي قضوها كافية لتكون انطلاقة جديدة لتجاوز كل السلبيات التي ارتكبوها".

وشملت عملية الإفراج عن نزلاء سجن الرقة المركزي 22 شخصاً.

وأفرجت الإدارة الذاتية يوم الأحد الفائت 16 نيسان الجاري، أكثر من 60 نزيلاً من نزلاء سجني علايا في مدينة قامشلو، وغويران المركزي في مدينة الحسكة.

(أع)

ANHA