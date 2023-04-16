الإفراج عمن ثبت إصلاحه وقضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته

أطلق، اليوم، مكتب العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبناءً على القرار الصادر عن مجلس العدالة الاجتماعية سراح بعض السجناء من سجن غويران المركزي بمدينة الحسكة، بموجب المادة 126 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 126 من قانون العقوبات العام على "وقف الحكم النافذ للمحكوم الذي قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته وثبت صلاحه بكتاب من إدارة المركز الذي يقضي فيه فترة عقوبته".

ووصل عدد المفرَج عنهم من سجن غويران المركزي في الحسكة لـ 20 شخصاً، ومن المقرر أن يتم الافراج عن بعض النزلاء في سجن علايا بمدينة قامشلو.

(كروب/أم)

ANHA