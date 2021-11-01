الإدارتان المدنيتان في منبج والطبقة تباركان اليوم العالمي لكوباني

وأدلت اليوم الإثنين، الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، والإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة وريفها ببيانين منفصلين، بمناسبة اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني.

منبج

ألقي البيان أمام مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي، سهام حمو، بحضور وجهاء العشائر وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية.

ولفت البيان إلى دور المرأة في مقاومة كوباني، وأوضح أنه بفضل مقاومتها البطولية لاقت هذه المقاومة "صدىً عالمياً كبيراً، وأصبحت كوباني أيقونة المقاومة حول العالم، فخرج الملايين في مختلف عواصم ومدن العالم لدعم هذه المقاومة، والوقوف إلى جانب مقاومي كوباني".

مبيّناً أنه انطلاقاً من إرادة مقاومي كوباني تحقق الانتصار الكبير في تحرير كل مناطق شمال وشرق سوريا، ودعا أبناء المنطقة إلى التكاتف والاستمرار في النضال يداً واحدة.

وعاهدت الإدارة على المضي على خطا الشهداء، ووجهت رسالة إلى أحرار العالم للتضامن مع الشعب في شمال وشرق سوريا والتعبير عن موقفهم من الهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي.

الطبقة

فيما قرئ بيان الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي، حامد عبد الرحمن الفرج، بحضور الرئاسات المشتركة للمجلس التنفيذي واللجان التابعة له من أمام مقر الإدارة المدنية في الطبقة.

ووصف البيان في مستهله مدينة كوباني بقلعة المقاومة والصمود، مستذكراً مساعي تركيا لإعادة إحياء الأطماع العثمانية في محاولة لضرب السلم الأهلي.

وأكد "أن تركيا تحاول إتمام ما بدأت به داعش في هجومها الفاشل على كوباني في الـ 2014، وبدأت تستهدف المدنيين بالطائرات المسيّرة وتحشد مرتزقتها وتهدد باحتلال كوباني"، مشدداً على أن "جرائم تركيا لن تزيد الشعوب إلا عزيمة وإصراراً على مواجهة أي عدوان على مناطق شمال وشرق سوريا، وسيكونون يداً واحدة مع الإدارة الذاتية والقيادة السياسية والعسكرية".

وأعربت الإدارة عن أملها في ألا يكون هذا اليوم مجرد شعار، بل واقعاً وحقيقة تتلقى دعماً وتضامناً دولياً لرد العدوان التركي عن مدينة كوباني، موضحاً أن ترك شعب كوباني تحت رحمة الهمجية التركية خيانة للشعب السوري وللشهداء.

(س ر)

ANHA