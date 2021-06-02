الإدارة في منبج تدعو الشعب إلى عدم الانجرار وراء الفتن

وفي تصريح إعلامي، تعليقًا على الأحداث الأخيرة في منبج، يقول الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو إن "سوريا بشكل عام تمر بمرحلة صعبة وحرجة من عدم الاستقرار السياسي والحصار من كل الاتجاهات، وكذلك الأمر بالنسبة لمناطق شمال وشرق سوريا التي هي جزء من سوريا".

وتابع العبو حديثه لعدد من الوسائل الإعلامية يوم أمس، من بينها وكالتنا، قائلًا إن "مدينة منبج تحظى بأهمية كبيرة من خلال موقعها الجغرافي، والتجانس الموجود بين أطيافها ومكوناتها وحالة الاستقرار التي وصلت إليها، وهذا الأمر لا يحلو للكثيرين، المتربصين بأمن واستقرار منطقتنا".

وأشار العبو إلى أن "الاستقرار الذي نعيشه لا يروق للكثيرين، لذلك عندما خرج عدد من أهلنا، يوم أمس، للتعبير عن بعض المطالب، وكانت كل مطالبهم ستؤخذ بعين الاعتبار والدراسة، وفيما سارت الأمور في مسارها الصحيح، حاولت بعض الأيدي التي لا تريد تحقيق هذه المطالب زرع الفتنة بين الشعب والتحريض على التخريب والسعي إلى ضرب استقرار المدينة وخلق فوضى بين أهلها".

وناشد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، محمد العبو، باسم الإدارة المدنية كل العقلاء والحكماء في المدينة تحمّل مسؤولياتهم في هذه الفترة الحساسة، قائلًا "يجب علينا نحن العاملون في الإدارة ووجهاء وشيوخ العشائر أن نتحمّل مسؤولياتنا تجاه بلدنا ومدينتنا ونتحاور معًا، ونصلح الخلل الموجود معًا، وتكون مصالح شعبنا وأمنه فوق كل شيء".

وفي نهاية حديثه، حث محمد علي العبو "الأهالي أن يكونوا على قدر من الوعي تجاه الخطر الذي يتربص بنا وبأبنائنا، لوجود جهات كثيرة تريد النيل من أمننا واستقرارنا".

(ج)

ANHA