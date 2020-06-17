الإدارة الذّاتيّة تُقرّر رفع أجور العاملين ودعم المشاريع الاقتصاديّة

عقدت، اليوم، الهيئة الرئاسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعاً مع المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، في مقرّ المجلس بناحية عامودا شمال شرق سوريا.

وحضر الاجتماع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش وبيرفان خالد، ونوّاب الرئاسة المشتركة، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذيّ في إقليم الجزيرة طلعت يونس والرؤساء المشتركون لهيئات ومديريات ومكاتب المجلس.

وأوضح المهباش خلال الاجتماع بأنّ الهيئة الرئاسية عقدت عدّة اجتماعات جماهيرية في مناطق إقليم الجزيرة، لمناقشة التطورات الحاصلة في المنطقة، والعمل الإداري في الإقليم والواقع الإداري، وذكر أنّ الهيئة الرئاسية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وضعت برنامجاً للمرحلة القادمة، يتضمن عقد لقاءات جماهيرية للاستماع إلى آراء الأهالي ومشاكلهم.

وخلال الاجتماع تمّ مناقشة كيفية اتخاذ تدابير احترازية لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصاديّة التي تشهدها سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا وانهيار الليرة السورية مقابل الدولار، وبشكل خاصّ بعد دخول قانون القيصر حيّز التنفيذ.

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيرفان خالد أوضحت لوكالة أنباء هاور، أن قانون قيصر سيكون له تداعيات على مناطق شمال وشرق سوريا كونها جزء من سوريا، وتتعامل بالليرة السورية ، وأضافت: "عُقدت عدّة اجتماعات في مناطق إقليم الجزيرة للاستماع لآراء الشعب، ومقترحاتهم حول كيفية تخفيف أعباء الأزمة الاقتصاديّة".

ونوّهت بيرفان خالد إلى أنّ النقاشات ركّزت على كيفية تلافي مشاكل الخبز، ودعم المشاريع الصغيرة وتطوير الاقتصاد المجتمعي، وكيفية تأمين المياه لمقاطعة الحسكة.

وكشفت بيرفان خالد إلى أنّهم قرّروا خلال الاجتماع رفع أجور العاملين في مؤسّسات الإدارة الذاتية، وتخفيض أسعار حزم الإنترنت، ودعم المشاريع الصغيرة، وفتح مؤسسات استهلاكية، ومراقبة محال الصرافة ومنع استغلال الشعب، ودعم المشاريع الزراعية.

ونوّهت بيرفان خالد إلى أنّ الإدارة الذاتية ستقوم بإعلان تفاصيل القرارات المتّخذة في الأيام القادمة.

(ب ح-س آ/أ ب)

ANHA