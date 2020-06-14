الإدارة الذّاتيّة تستمع إلى شكاوي مواطني ناحية الدّرباسيّة

وعقد الاجتماع في الملعب البلدي في ناحية الدرباسية حضره المئات من أهالي الناحية، وكما نُظّم اجتماع في كل من بلدة قرماني، تل كرمة، وبلدة سيكر البلدات التابعة لناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، بمشاركة كافة أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية ولجان الإدارة الذاتية، ومن بينهم الرئاسة المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، وعبد حامد المهباش.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ثمّ شرح عبد حامد المهباش الوضع الراهن على الصعيد السياسي التقلّبات الجارية في المنطقة مسلّطاً الضوء على الوضع الاقتصادي الذي يعانيه الشعب السوري ومن بينهم أهالي شمال وشرق سوريا وقانون قيصر.

فتحدّث المهباش عن هجمات دولة الاحتلال التركي واحتلالها جزء من أراضي الناحية، واستمرار هجماتها على المنطقة، مؤكّداً أنّه عاجلاً أو آجلاً سيعود الأهالي إلى منازلهم، وستُحرّر المناطق من الاحتلال التركي، لأن تركيا دولة محتلة ولا بد أن تخرج من الأراضي السورية فور انتهاء الأزمة السورية.

وأشار المهباش إلى قانون قيصر والعقوبات التي فرضتها أمريكيا على سوريا لإسقاط حكم الأسد والتي أدت لانهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وأكّد أنّ شعب شمال وشرق سوريا هو أيضاً جزء لا يتجزّأ من سوريا، وهو أيضاً يأخذ نصيبه من هذه العقوبات، والإدارة الذاتية أنشأت خلية من أجل إدارة الأزمة الاقتصادية لمساعدة شعوب المنطقة.

وبعد الانتهاء من شرح الوضع السياسي فتح باب النقاشات أمام الحضور لطرح جميع شكاويهم ومطالبهم والتحدّث عن الصعوبات التي يواجهونها في المنطقة، وطرح مقترحاتهم لتلافي النواقص وحلّ المشاكل وسط مطالب الأهالي بتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة رواتب الموظّفين للتحدّي من ارتفاع العملات الأجنبية وانهيار الليرة السورية وتوفير كافّة الخدمات لهم .

فيما أكّد المهباش أنّهم سيرفعون كافّة مطالب الأهالي لدراستها والقيام بالإجراءات اللازمة.

(أ ح/إ)

ANHA