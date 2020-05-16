الإدارة الذّاتيّة تصرف مكافأة ماليّة لجميع موظّفيها

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا القرارين ذات الرقم 45 والمتضمّن صرف مكافأة مالية لجميع الموظّفين ضمن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بما فيهم أعضاء قوى الأمن الداخلي.
فيما أصدرت قراراً آخر حمل الرقم 46 والمتضمّن صرف مكافأة مالية إضافية لقوى الأمن الداخليّ لجهودهم المبذولة خلال فترة حظر التّجوال وحماية صحّة المواطنين.
وجاء في نصّ القرار 45 :
- بمناسبة عيد الفطر السعيد تصرف مكافأة مالية وقدرها /25.000/ليرة سوريا لكلّ موظّف يعمل لدى مؤسّسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وفي جميع الإدارات الذاتية والمدنية الديمقراطية بما فيهم أعضاء قوى الأمن الداخليّ " الأساييش".
فيما جاء في نصّ القرار 46:
- تصرف مكافأة مالية وقدرها /10.000/لكل عضوة من قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، وذلك لجهودهم المبذولة للحفاظ على صحّة المواطنين طيلة فترة الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا.
(سـ)