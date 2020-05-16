الإدارة الذّاتيّة تصرف مكافأة ماليّة لجميع موظّفيها

تصرف مكافأة مالية وقدرها /10.000/لكل عضوة من قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، وذلك لجهودهم المبذولة للحفاظ على صحّة المواطنين طيلة فترة الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا.