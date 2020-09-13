الإدارة الذّاتيّة ترفع الحظر عن التّجمّعات في مناطق شمال وشرق سوريّا

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرارا يقضي برفع الحظر المفروض على التجمعات في إطار الإجراءات الواقية للحماية من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في متن القرار:

بناءً عن المقترح المقدّم من هيئة الصّحة لشمال وشرق سوريا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامّة، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذيّ لشمال وشرق سوريا تقرّر ما يلي:

1- يسمح بافتتاح (صالات الأفراح – خيم العزاء – دور العبادة – كافّة الاجتماعات) مع مراعاة كافّة القواعد الوقائيّة الصحيّة والإجراءات الخاصّة بالتباعد الاجتماعي في كافّة الأمكنة.

2- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

(إ)