الإدارة الذّاتيّة تقرّر فتح معبر عون الدّادات بمنبج

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرارا يقضي بفتح معبر عود الدادات في مدينة منبج لمدة محددة مع اتخاد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وجاء في متن القرار:

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذيّ في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقرّر ما يلي:

1- يُفتح معبر (عون الدادات) بدءاً من تاريخ 19/9/2020 ولغاية 30/9/2020 ضمناً.

2- يسمح بدخوا أبناء مناطق شمال وشرق سوريا ممن يحملون إثبات شخصيّة

(بطاقة شخصية – بطاقة إقامة – بطاقة وافد).

3- يسمح بالخروج فقط من للداخلين ببطاقات زيارة سابقاً.

4- تحديد الدخول فقط من المعبر.

5- تكلّف إدارة منبج لجنة صحيّة على المعبر لفحص القادمين من خارج حدود الإدارة الذاتيّة.

6- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

(إ)

ANHA