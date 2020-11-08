الإدارة الذّاتيّة تمدّد الحظر الجزئيّ 15 يوماً إضافيّاً

وجاء في مضمون القرار ما يلي:

"بناءً على اجتماع خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا تقرّر ما يلي:

1- يفرض حظر تجوال جزئي على كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ولمدة 15 يوماً بدءاً من صباح يوم الاثنين المصادف 9-11-2020 ولغاية 23-11-2020 ضمناً وفق البنود التالية:

-تغلق كافة الأسواق الكبرى (البازارات، سوق الجمعة، سوق الأحد وغيرها) طيلة فترة الحظر باستثناء المحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار على أن تغلق عند الساعة الثالثة عصراً، ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية.

-تغلق جميع دور العبادة باستثناء (صلاة الجمعة – قداس الأحد) مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.

-تمنع كافة التجمعات الكبرى من (صالات أفراح، خيم العزاء، اجتماعات، مؤتمرات) تحت طائلة المسؤولية".

(ل)

ANHA