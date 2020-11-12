الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا تسلّم 30 طفلاً لروسيّا

بناء على مناشدات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المستمرّة حول ضرورة استعادة الدول الأوروبّية لمواطنيها ممّن كانوا ضمن صفوف مرتزقة داعش، ومعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية وعوائلهم الموجودة في مخيّمات الإدارة الذاتية، ومن المنطلق الإنساني، سلّمت اليوم 30 طفلاً وطفلة لمساعدتي مفوضية رئيس الاتحاد الروسيّ لحقوق الطفل.

وعُقد اجتماع مغلق بين الطرفين حضره كل من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر ونائبيه، ونائبة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة دريا رمضان، ومن الجانب الروسي حضرت مساعدتا مفوضيّة رئيس الاتحاد الروسي لحقوق الطفل " لاريسا نيكولايفينا، ويلينا ألكسندروفنا".

وخلال الاجتماع وقّع الطرفان على وثيقة استلام وتسليم الأطفال، ومن ثمّ عقد مؤتمر صحفي.

ورحّب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر بالوفد، وقال: "قمنا بتسليم دولة روسيا 30 طفلاً يتيماً من عوائل تنظيم داعش لمفوضية رئيس الاتحاد الروسي لحقوق الطفل، ونحن في الإدارة الذاتية نعتقد أنّ مكان هؤلاء الأطفال ليس في المخيّمات وعليهم أن يعيشوا في بيئة آمنة، وأنّ وجود هؤلاء الأطفال في مخيمات داعش سيبني جيلاً جديداً للإرهابيّين".

ومن طرفه شكر الجانب الروسي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتعاونها في استعادة الأطفال الأيتام وإعادتهم إلى أوطانهم.

( م ح)

ANHA