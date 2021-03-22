الإدارة الذاتية: نشكر القوات التي تحلت بالمسؤولية للحفاظ على الأمن في ساحات نوروز

وجهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، بطاقة شكر إلى القوات العسكرية في شمال وشرق سوريا، التي عملت على حماية ساحات نوروز خلال الاحتفالات التي نُظمت يوم أمس، في مناطق شمال وشرق سوريا، مشيدة بروح المسؤولية التي تحلت بها في القيام بمهامها.

وجاء في نص بطاقة الشكر الصادرة عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا:

نتوجه في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بجزيل الشكر على روح المسؤولية والانضباط التي تحلت بها قوات الأسايش (الأمن الداخلي)، والمرور، وقوات الحماية الجوهرية HPC وكذلك وحدات حماية الشعب والمرأة YPG و YPJ والفعاليات المدنية والمجتمعية التي ساهمت بتفان في إجراءات الحماية والانضباط.

هذه الروح المسؤولة تعكس عمليًّا قيم نوروز ومبادئها، حيث سادت الاحتفالات أجواء مفعمة بالحرية والأمان.

نتوجه بالشكر لأبناء ومكونات شعبنا على روح المشاركة والتفاعل مع نوروز وقيمها، هذه المشاركة التي هي انتصار لنوروز وروحها المقاومة، ونعاهد الجميع على أننا سنستمر معًا بذات المقاومة حتى تحقيق النصر والحرية لشعبنا وتحرير مناطقنا المحتلة وتحقيق المستقبل الديمقراطي."