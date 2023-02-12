الإدارة الذاتية: لا شروط ولا طلبات لنا لإدخال المساعدات للسوريين

وجاء ذلك خلال حديث نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمينة أوسي لموقع الإدارة الذاتية.

وقالت أمينة أوسي: "نحن في الإدارة الذاتية سوريون ومساعداتنا هي للسوريين، وعليه فإنه لا يوجد لدينا أي شروط أو طلبات؛ لإدخال المساعدات، مثلما تستخدم السلطات في حكومة دمشق والمناطق المحتلة من قبل الدولة التركية، وحكومة إقليم كردستان هذه الكارثة لمصالحهم السياسية".

وأضافت: "طبعاً لو كان لدينا شيء من هذا القبيل لما سيّرنا قافلات المساعدات إلى المعابر، فنحن ندرك مدى الكارثة التي حلت بأهلنا السوريين، ومن دافعنا وحسنا الوطني والإنساني نقدم هذه المساعدات، ومستعدون لتسليمها للجهات المعنية في المناطق المنكوبة دون قيد أو شرط".

واختتمت أمينة بالقول: "نحن نؤكد ضرورة الضغط على هذه الأطراف لكي تضع مصالحها جانباً الآن وأن نوحد جهودنا لمساعدات أهلنا المنكوبين".

وتمنع دولة الاحتلال التركي منذ 8 شباط/فبراير الجاري، عبور مساعدات إنسانية خصصتها الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة في الشمال السوري، تضم 30 صهريجاً من الوقود و20 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، حيث لا تزال القافلة تنتظر في معبر أم الجلود الفاصل بين منبج وجرابلس المحتلة.

بالتزامن مع منع حكومة دمشق قافلتين، تضمان 100 صهريج من الوقود إلى جانب مواد إغاثية وفرق طبية، من دخول المناطق المنكوبة في مناطق سيطرة حكومة دمشق، عبر معبر التايهة.

وقالت مصادر لوكالتنا أن حكومة دمشق تشترط الحصول على 70 بالمئة من المساعدات مقابل السماح بعبورها إلى المناطق التي تسيطر عليها.

(أم)

ANHA