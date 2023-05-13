الإدارة الذاتية: إغلاق معبر سيمالكا قرار غير صحيح واتخذ بشكل أحادي

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم بياناً حيال إغلاق سلطات باشور معبر سيمالكا، جاء فيه:

"في ظل استمرار الحصار على مناطقنا ومع استمرار جهود مكافحة داعش وكذلك تعرّض مناطقنا بشكل مستمر لتهديدات مباشرة من تركيا ومرتزقتها، ووسط إغلاق كافّة المعابر الأخرى مع مناطقنا واستمرار سياسة الحصار ضد شعبنا، تفاجأنا نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بإغلاق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان دون إعلامنا بأي أسباب معقولة ولا حتى اطلاعنا على أي تفصيل، قرار الإغلاق الذي تم اتخاذه بشكل فردي أحادي الجانب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

في ظلّ اعتبار هذا المعبر الشريان الوحيد نحو مناطقنا وهو مسخر من أجل الأمور الإنسانية والمنظمات الداعمة، وكذلك بعض الأعمال التجارية. نرى أن هذا القرار "غير صحيح" خاصة في ظل عدم وجود أي توضيحات لنا وللرأي العام، كذلك استخدام هذا المعبر الإنساني بشكل متكرر لغايات سياسية واستفزاز مناطقنا وشعبنا من خلاله أيضاً إجراء مرفوض، ومرفوضة معه القرارات المزاجية والتي تأتي مُجحفة بحق أهلنا في المنطقة.

نتطلّع ألا يتم استثمار هذا المعبر بأي شكل من الأشكال كأداة ووسيلة ضغط سياسية ضد مناطقنا ونؤكد بضرورة تحييده وتحرره من بعض المواقف السياسية الضيقة، نأمل أن تسود لغة العقل هذا الملف وألّا يتحوّل المعبر لأداة استفزاز في كل مرة وكل حين.

شعبنا لا زال صامداً ويبحث عن سبل البقاء وهكذا قرارات مزاجية من شأنها خدمة أطراف تبحث عن كافة السبل؛ للنيل من شعبنا ومكاسبه".

(ف)