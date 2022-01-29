الإدارة الذاتية: بدون تحرير عفرين وسائر المناطق المحتلة لن يكون المشروع الديمقراطي في سوريا ناجحاً

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً كتابياً بالتزامن مع الذكرى السنوية لإعلان الإدارة الذاتية في عفرين، وأكدت أنه" بدون تحرير عفرين وسائر المناطق المحتلة لن يكون المشروع الديمقراطي في سوريا ناجحاً".

وجاء في مستهل البيان:

"مثّل مشروع الإدارة الذاتية في سوريا انطلاقة نوعية نحو كسر نموذج الإدارة التقليدي في سوريا الذي ساد لعقود وكان سبب الأزمة الراهنة وتعقيداتها، هذا المشروع الذي تبلور مع بدايات عام 2014 وسط ازدياد المشهد السوري نحو المجهول، كان دعامة أساسية في منع انجرار منطقة شمال وشرق سوريا نحو الفلتان الأمني وتطور التنظيمات الراديكالية فيها، وأيضاً سعي البعض إقليمياً لجعل منطقتنا خاصرة رخوة يتم من خلالها الفتك بسوريا وشعبها كما يحصل اليوم في المناطق الأخرى التي نجحت فيها تركيا في هذا المشروع".

’لن نقبل إلا بعودة كريمة لائقة بعفرين وأهلها وتضحياتهم‘

الإدارة الذاتية نوهت في بيانها إلى أن عودة أهالي عفرين هو من صلت نضالها، "مثّلت كذلك عفرين بكل مافيها مثالاً قوياً لنموذج الإدارة، وبنى أهلها مؤسساتهم الذاتية بكل قوة وإصرار، وما الهجوم الذي حصل على عفرين في عام 2018 إلا أن عفرين كانت ولا تزال المثال الذي جسّد حقيقية الإدارة الذاتية، ناهيكم عن أنها تحولت لوجهة آمنة لكل الذين هربوا من بطش الحرب الدائرة في سوريا.

في الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الإدارة الذاتية لإقليم عفرين نتوجه بالتهنئة لعموم أبناء شعبنا، ونستذكر في هذه المناسبة الجهود والنضال الذي بذلوه أهلنا في عفرين لبناء إرادتهم وقوتهم الذاتية؛ كذلك نؤكد على أنَّ دون تحرير عفرين وسائر المناطق المحتلة لن يكون المشروع الديمقراطي في سوريا ناجحاً ولن يكتمل مشروع الإدارة الذاتية دون عفرين؛ أيضاً نؤكّد لأهلنا المهجَّرين قسراً من عفرين بإنّ عودتهم هو من صلب نضالنا وإصرارنا على التحرير ولن نقبل إلا بعودة كريمة لائقة بعفرين وأهلها وتضحياتهم".

كما استذكر البيان "جميع شهداء عفرين وشهداء النضال الديمقراطي ومشروع أخوّة الشعوب في شمال وشرق سوريا ونعاهدهم على السير على خط المقاومة والنضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في التحول الديمقراطي والوفاء لمسيرة شهدائنا الأبطال."

(ك)